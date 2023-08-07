مداهمة الدرك الملكي لوكر المخدرات بالدروة يطيح بمروج خطير

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الدروة تمكنت من مداهمة منزل لأحد مروجي المخدرات الذي ينشط بمنطقة أولاد زيان، هذا الأخير تم توقيفه و اخضاعه لتدابير الحراسة النظرية فيما البحث و التحريات لا تزال متواصلة من طرف المركز الترابي السالف الذكر حول مروجين آخرين .

وأضافت ذات،أن العملية التي تأتي في سياق الحملات التمشيطية التي تقوم بها المصالح الأمنية لتجفيف منابع الجريمة بشتى أنواعها، جاءت بناءا على معلومات دقيقة توصلت بها العناصر المذكورة، حيث تم وضع كمين محكم تم من خلاله مداهمة المنزل.

وقد أسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من المخدرات توزعت مابين:

150كلغ من مخدر الشيرا.

_50 كلغ من أوراق التبغ.

_100 كلغ من الكيف سنابل.

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