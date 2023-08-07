تونس تعزي المغرب في وفيات “ازيلال”

هبة بريس _ الرباط

تقدمت تونس بالتعازي والمواساة إلى المملكة المغربية في ضحايا حادث المرور الأليم الذي الذي راح ضحيته 24 شخصا بإقليم أزيلال.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها عن “تضامن تونس الكامل مع الشعب المغربي الشقيق داعية الله تعالى أن يتغمد الضحايا الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى بواسع رحمته و أن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال قد أفادت بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6