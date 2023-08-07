” سان جيرمان” يستبعد “مبابي”من تدريبات الفريق الأول

هبة بريس _ الرباط

ذكر تقرير إخباري الاثنين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قرر استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي من تدريبات الفريق الأول، وذلك في ظل استمرار الخلاف حول عقده مع النادي.

ويعود فريق سان جيرمان إلى مقر تدريباته الاثنين بعد انتهاء جولته في اليابان وكوريا الجنوبية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن مبابي سيكون ضمن مجموعة مستبعدة من تدريبات الفريق الأول.

ويشهد نادي سان جيرمان حالة اقتناع بأن اللاعب، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه بدون مقابل مع نهاية العقد.

ورفضت إدارة أعمال مبابي قبول عرض تجديد التعاقد والذي يتضمن بندا يضمن البيع لكن مع حصول سان جيرمان بموجبه على مقابل نظير انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر في الصيف المقبل.

ومن جانب باريس سان جيرمان، لا يرى النادي مبررا لرفض العرض، لأنه يمنح اللاعب الفرصة للرحيل وقتما يشاء وللفريق الذي يريده.

وكان سان جيرمان قد سمح لنادي الهلال السعودي بإجراء محادثات مع اللاعب، بعد أن تقدم الهلال بعرض قياسي عالمي قيمته 259 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار) في تموز/ يوليو الماضي.

لكن تردد أن مبابي رفض لقاء وفد الهلال السعودي الذي توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك يعد تشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني من الأندية التي تحاول الحصول على خدمات مبابي بمقابل مالي إلى جانب الاستغناء عن لاعبين.

وكان مبابي ضمن المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا كما كان من نجوم المنتخب في النسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في قطر في 2022، وأحرز خلالها المنتخب الفرنسي المركز الثاني.

ويستهل سان جيرمان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بلقاء لوريان يوم السبت المقبل.

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