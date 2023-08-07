حركة تنقيلات واسعة تهم رجال السلطة بتراب عمالة طنجة- أصيلة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

يرتقب خلال الساعات القادمة، أن تفرج وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة تهم نساء و رجال السلطة بتراب عمالة طنجة – أصيلة .

وكشفت مصادر”هبة بريس ” عن ابرز التغييرات في صفوف الادارة الترابية بعمالة طنجة – أصيلة ، والتي ستشمل عدد من رجال السلطة بينهم قياد وباشوات، على رأسهم رئيس قسم الشؤون الداخلية محمد الطاوس الذي تم تعيينه كاتبا عاما بمنطقة الحوز .

وتروم هذه الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ، تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

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