حركة تنقيلات واسعة تهم رجال السلطة بتراب عمالة طنجة- أصيلة

2023-08-07 / 10:27
0
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

يرتقب خلال الساعات القادمة، أن تفرج وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة تهم نساء و رجال السلطة بتراب عمالة طنجة – أصيلة .

وكشفت مصادر”هبة بريس ” عن ابرز التغييرات في صفوف الادارة الترابية بعمالة طنجة – أصيلة ، والتي ستشمل عدد من رجال السلطة بينهم قياد وباشوات، على رأسهم رئيس قسم الشؤون الداخلية محمد الطاوس الذي تم تعيينه كاتبا عاما بمنطقة الحوز .

وتروم هذه الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ، تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الداخلية” تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالمغرب ‎

“الداخلية” تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة…

2023-08-07 / 10:37
Photo of تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

2023-08-07 / 10:20
Photo of آرسنال يهزم السيتي ويتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

آرسنال يهزم السيتي ويتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

2023-08-07 / 09:53
Photo of الصين .. مص__رع 14 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

الصين .. مص__رع 14 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

2023-08-07 / 09:47
Photo of فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن

فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن

2023-08-07 / 09:27
Photo of كلية الحقوق السويسي بالرباط تطلق مسلك إدارة الأعمال

كلية الحقوق السويسي بالرباط تطلق مسلك إدارة الأعمال

2023-08-07 / 09:17
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بباكستان

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بباكستان

2023-08-07 / 09:12
Photo of طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة

طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة

2023-08-07 / 08:57
Photo of إنزكان : جلسة خمرية بين خمسة شبان تنتهي بجريمة قتل

إنزكان : جلسة خمرية بين خمسة شبان تنتهي بجريمة…

2023-08-06 / 23:56
Photo of الجديدة.. موسم مولاي عبد الله يهتز على وقع حادثة سير مميتة

الجديدة.. موسم مولاي عبد الله يهتز على وقع حادثة…

2023-08-06 / 23:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق