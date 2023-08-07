آرسنال يهزم السيتي ويتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

هبة بريس _ رياضة

توج فريق آرسنال بلقب درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب تغلبه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تمكن كول بالمير من إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 77.

وتمكن البديل تروسار من إدراك التعادل لرسنال في الدقيقة 90+11 من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم مدافع سيتي أكانجي ثم تحولت إلى داخل المرمى.

وعقب انتهاء المباراة بالتعادل اتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآرسنال بنتيجة (4-1).

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