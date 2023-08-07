الصين .. مص__رع 14 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

2023-08-07 / 09:47
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هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا مصرعهم، ولا زال شخص في عداد المفقودين إلى غاية مساء الأحد بعد هطول أمطار غزيرة بمدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، وذلك بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

وأفادت السلطات أن منسوب المياه في الخزانات والأنهار الرئيسية انخفض للمستوى الآمن، وذلك بعد أن عرفت مدينة شولان تساقط أمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وعبأت الحكومة المحلية فرقا للانقاذ لنقل السكان، وإصلاح الطرق، واستعادة الكهرباء والاتصالات من أجل استئناف أنشطة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وتعرف الصين ظروف مناخية متطرفة، ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر يقول الخبراء أنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

وأفاد خبراء صينيون بحسب وسائل الاعلام أن الأمطار الغزيرة الحالية قد تسبب فيضانات أكثر خطورة مما كانت عليه في يوليوز 2012 ببكين، عندما لقي 79 شخصا مصرعهم، وتم وإجلاء عشرات الآلاف.

وبحسب مصالح الأرصاد الجوية الصينية، من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بشكل ملحوظ، لكن هذه الفترة قد تكون قصيرة حيث تستعد الصين لإعصار خانون الذي يقترب من الشواطئ الشرقية للبلد.

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