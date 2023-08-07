فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن

2023-08-07 / 09:27
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هبة بريس _ وكالات

اعتدت فنانة دنماركية من أصول إيرانية، أمس الأحد، على نسخة من القرآن في العاصمة كوبنهاغن

ونشرت فيروزة بازرافكان لحظات تمزيقها المصحف أمام السفارة الإيرانية، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور ارتداء بازرافكان قميصا يحمل عبارة بالإنجليزية مفادها “المرأة والحياة والحرية”. وفي تصريح خطي، قالت بازرافكان إنها قامت بهذا الفعل “عقب طلب النظام الإيراني احترام القرآن الكريم”.

وأضافت أن “النظام لا يحترم حقوق المرأة، ويدعي أن القرآن الكريم يدافع عن الضغوط الممارسة على ملايين النساء”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فيروزة بإهانة القرآن، ففي عمل فني بعنوان “الكفر؟” تم تقديمه في معرض عام 2014، قامت بتمزيق نسخة من القرآن من خلال آلة تمزيق على سجادة صلاة.

وفي وقت لاحق من نفس العام، نشرت مقطع فيديو تجردت خلال من ملابسها ورمتها فوق القرآن على الأرض، بينما قام الفنان كاسبر نوربي لوند بتلاوة نصوص من الكتاب المقدس.

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