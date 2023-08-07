كلية الحقوق السويسي بالرباط تطلق مسلك إدارة الأعمال

هبة بريس _ الرباط

أطلقت كلية الحقوق السويسي بالرباط مسلك إدارة الأعمال (بزنس سكول) ومركزين آخرين للتميز، مما سيمكن الطلبة المقبولين لأول مرة بالجامعة المغربية العمومية من مواصلة دراستهم حتى الحصول على شهادة الماستر.

وفتح المسلك الذي يعد ثمرة خبرة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أبوابه للطلبة الراغبين في التكوين في مهن الإدارة، من خلال تقديم عرض تكويني متنوع لهم، يتكون من ثلاثة مسارات للتميز لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل.

وحسب الكلية، فإن الأمر يتعلق بمسار للتميز في “المحاسبةـ تدقيق الحسابات ـ المراقبة’’ الذي يهدف إلى تكوين متخصصين قادرين على تقديم تحليلات مالية متطورة لتوجيه القرارات الاستراتيجية للمقاولات.

وفي عالم رقمي متغير باستمرار، يركز المسار الثاني للتميز في “التسويق ـ الادارة الرقميةـ التجارة الرقمية’’ على المهارات في التسويق، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، يحضر بذلك طلبة متميزين في المجال الرقمي، بينما يتمحور المسار الثالث المتعلق بالتميز في ’’السوق المالي وسلسلة الكتل’’ حول الأسواق المالية، والاستثمارات والاستثمارات وتكنولوجيات سلسلة الكتل، بتوفير تكوين متطور لخبراء المستقبل في مجال المال والتكنولوجيات الجديدة.

وقد تم تصور هذه التكوينات خصيصا للطلبة الحاصلين على شهادة السنة الثانية جامعية (باكلوريا زائد 2) في الاقتصاد والإدارة أو أي شهادة أخرى معادلة ومعترف بها. ويضمن مسلك (بزنس سكول) بيئة للتعلم محفزة وفريقا بيداغوجيا مؤهلا على مستوى عال لتأطير الطلبة طيلة مسارهم الأكاديمي.

ويعتبر إطلاق كلية الحقوق السويسي لمسلك إدارة الأعمال خطوة حاسمة في التزامها بتوفير تعليم ذي جودة متجذر في واقع العالم المهني.

المركز الأول للتميز

وفضلا عن مسلك (بزنس سكول)، تم أيضا تدشين مركز للتميز في “التجارة الدولية والاستثمار’’ المفتوح في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة (الباكلوريا زائد 2) في العلوم القانونية والاقتصادية وشهادات أخرى مماثلة أو أي شهادة معادلة ومعترف بها.

ويوفر مسار التميز في ’’التجارة الدولية’’ تكوينا متخصصا لطلبة العلوم القانونية والاقتصادية يمكنهم من تملك مفاتيح التجارة العالمية، واستراتيجيات الاستثمار والرهانات المرتبطة بمجال الأعمال الدولية.

أما مسار التميز في ’’الاستثمار والأعمال الدولية’’ فيهدف إلى إعداد طلبة مؤهلين ليكونوا خبراء في تحليل فرص الاستثمار على الصعيد الدولي من خلال تطوير مهاراتهم في إدارة الأعمال العابرة للقارات والرهانات ذات الصلة بالأسواق العالمية.

ومن شأن هذان المساران أن يطورا لدى الطلبة المهارات اللازمة للانخراط ، بنجاح ، في بيئة أعمال تجارية تتعولم باستمرار.

المركز الثاني للتميز

ويتمحور المركز الثاني للتميز حول ’’الحكامة العمومية والترابية’’، حيث هو مفتوح، من جهته، على الطلبة الحاصلين على شهادة (الباكلوريا زائد 2) في العلوم القانونية والاقتصادية وشهادات أخرى مماثلة، أو أي شهادة معادلة ومعترف بها.

ويقترح المركز مسارين للتميز يتعلق أولاهما ب ’’الاقتصاد الجهوي والذكاء الترابي’’. ويسلط هذا المسار الضوء على دراسة الديناميات الاقتصادية الجهوية والترابية، بعمله على تكوين متخصصين قادرين على الرهانات السوسيوـ اقتصادية المحلية، واقتراح استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التنمية الجهوية المستدامة.

بينما مسار الثاني للتميز في “القانون والإدارة العمومية’’، فيقوم فيه التكوين الذي سيقدم باللغة العربية، على إعداد متخصصين في القانون العام يهتمون بالتسيير والإدارة العمومية، وإفراز أطر قادرة على مواجهة التحديات المعقدة للحكامة وتدبير الشؤون العامة بكفاءة وفعالية.

ويشهد المركزان للتميز على انخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في توفير تعليم جيد يتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وتحديات العالم المعاصر.

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