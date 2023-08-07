ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بباكستان

2023-08-07 / 09:12
0
هبة بريس _ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره، اليوم الأحد بجنوب باكستان، إلى 30 قتيلا وإصابة 60 آخرين بجروح.

وكانت السلطات المحلية قد أشارت، في حصيلة سابقة، إلى أنه لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم إثر خروج ثماني عربات عن مسارها لقطار “الهزارة السريع” الذي كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد.

وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني، خواجة سعد رفيق، في تصريح للصحافة، إنه “حادث كبير للغاية”، مضيفا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى عين المكان من أجل تقديم المساعدة لضحايا الحادث الذي وقع قرب بلدة نوابشة بولاية السند في جنوب البلاد.

وأظهرت مشاهد، نشرتها وسائل إعلام محلية، عشرات الأشخاص في الموقع، بعضهم حطم نوافذ القطار لمساعدة الركاب على الخروج من العربات.

وتقع سنويا حوادث للقطارات في باكستان، إذ لقي، في يونيو 2021، أكثر من 65 شخصا مصرعهم وأصيب 150 آخرون إثر اصطدام قطارين.

كما قتل، في أكتوبر 2019، أكثر من 75 شخصا إثر حريق شب في أحد القطارات، في حين أودى اصطدام قطارين في سنة 2005 بمدينة كهوتكي (إقليم السند) بحياة أكثر من مائة شخص

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

فيلم “باربي” يحطم الأرقام القياسية

2023-08-07 / 11:06
Photo of ” سان جيرمان” يستبعد “مبابي”من تدريبات الفريق الأول

” سان جيرمان” يستبعد “مبابي”من تدريبات الفريق الأول

2023-08-07 / 10:49
Photo of “الداخلية” تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالمغرب ‎

“الداخلية” تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة…

2023-08-07 / 10:37
Photo of حركة تنقيلات واسعة تهم رجال السلطة بتراب عمالة طنجة- أصيلة

حركة تنقيلات واسعة تهم رجال السلطة بتراب عمالة طنجة-…

2023-08-07 / 10:27
Photo of تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

2023-08-07 / 10:20
Photo of آرسنال يهزم السيتي ويتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

آرسنال يهزم السيتي ويتوج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

2023-08-07 / 09:53
Photo of الصين .. مص__رع 14 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

الصين .. مص__رع 14 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

2023-08-07 / 09:47
Photo of فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن

فنانة دنماركية من أصول إيرانية تكرر اعتداءها على القرآن

2023-08-07 / 09:27
Photo of كلية الحقوق السويسي بالرباط تطلق مسلك إدارة الأعمال

كلية الحقوق السويسي بالرباط تطلق مسلك إدارة الأعمال

2023-08-07 / 09:17
Photo of طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة

طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة

2023-08-07 / 08:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق