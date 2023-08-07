ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بباكستان

هبة بريس _ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره، اليوم الأحد بجنوب باكستان، إلى 30 قتيلا وإصابة 60 آخرين بجروح.

وكانت السلطات المحلية قد أشارت، في حصيلة سابقة، إلى أنه لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم إثر خروج ثماني عربات عن مسارها لقطار “الهزارة السريع” الذي كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد.

وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني، خواجة سعد رفيق، في تصريح للصحافة، إنه “حادث كبير للغاية”، مضيفا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى عين المكان من أجل تقديم المساعدة لضحايا الحادث الذي وقع قرب بلدة نوابشة بولاية السند في جنوب البلاد.

وأظهرت مشاهد، نشرتها وسائل إعلام محلية، عشرات الأشخاص في الموقع، بعضهم حطم نوافذ القطار لمساعدة الركاب على الخروج من العربات.

وتقع سنويا حوادث للقطارات في باكستان، إذ لقي، في يونيو 2021، أكثر من 65 شخصا مصرعهم وأصيب 150 آخرون إثر اصطدام قطارين.

كما قتل، في أكتوبر 2019، أكثر من 75 شخصا إثر حريق شب في أحد القطارات، في حين أودى اصطدام قطارين في سنة 2005 بمدينة كهوتكي (إقليم السند) بحياة أكثر من مائة شخص

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