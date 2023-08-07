طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عموما، بطقس حار إلى محليا جد حار بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وجنوب الريف، ومناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب، أيضا، نزول زخات رعدية محليا مع هبات للرياح فوق الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة، فضلا عن مرور سحب كثيفة نسبيا بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وكذا بالسايس والريف.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، ونزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية

وفضلا عن ذلك، من المنتظر أن يشهد الجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية تناثر حبات من الرمال، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية محليا بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي، وتادلة، وهضبة الفوسفاط وشرق السايس، و ستكون ما بين 17 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا أو ستكون دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي

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