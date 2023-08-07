طقس الاثنين ..حار بكل ربوع المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عموما، بطقس حار إلى محليا جد حار بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وجنوب الريف، ومناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، وبالجنوب الشرقي للبلاد.
ويرتقب، أيضا، نزول زخات رعدية محليا مع هبات للرياح فوق الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة، فضلا عن مرور سحب كثيفة نسبيا بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وكذا بالسايس والريف.
كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، ونزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية
وفضلا عن ذلك، من المنتظر أن يشهد الجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية تناثر حبات من الرمال، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية محليا بمنطقة طنجة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي، وتادلة، وهضبة الفوسفاط وشرق السايس، و ستكون ما بين 17 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا أو ستكون دون تغيير مهم.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي
10 تعليقات
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة..
يجب شرب الماء بكثرة..
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
على المواطنين تجنب أشعة الشمس القاتلة خصوصا وقت الذروة..
الحمد لله على كل حال..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
كان عليه الصلاة والسلام يردد دعاء الحر:«اللهم اجرنا من نار جهنم»..
في السنوات الأخيرة هناك ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة ..
الشمس مفيدة للصحة فيتامين د..
الشمس مضرة للأطفال والشيوخ..