محمد الشرقاوي يقدم استقالته من رئاسة فريق اتحاد طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أعلن محمد الشرقاوي استقالته من رئاسة المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة للجماهير الطنجاوية.

جاء ذلك عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على فايسبوك قائلا :

“بسم الله الرحمان الرحيم ، بصفتي رئيس نادي إتحاد طنجة لكرة القدم،أعلن استقالتي من جميع المسؤليات التي تحملتها بشرف و صدق و تفاني ، وداءما كان لي الشرف في خدمت مدينتي الغالية أو فريقي الغالي ، وبهاذا و بعد تفكير عميق قررت أن أستقيل من جميع مهامي ، و شكرا”

وتأتي استقالة الشرقاوي، في ظل أزمة مالية خانقة يشهدها الفريق على بعد أيام من انطلاق البطولة الوطنية الاحترافبة، وعجز المكتب المسير عن تسجيل اللاعبين الجدد بسبب الديون المتراكمة على النادي والتي فاقت 4 ملايير سنتيم.

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