الجديدة.. موسم مولاي عبد الله يهتز على وقع حادثة سير مميتة

2023-08-06 / 23:01
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أحمد مصباح – الجديدة

اهتز موسم الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار، الذي انطلقت رسميا فعالياته الجمعة 4 غشت، على وقع حادثة سير مأساوية، خلفت قتيلا، يتحدر من الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية.

النازلة التراجيدية وقعت فصولها الدموية في ساعة متأخرة من الليل، عندما دهست سيارة خفيفة، على الطريق الساحلية، عند نقطة مرورية، ما بين محرك الخيل، وإقامة سكنية، مواطنا كان في زيارة للموسم؛ إذ حاول السائق الفرار، قبل أن يتمكن المتدخلون لدى مصالح الدرك الملكي، من إيقافه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تسليط الضوء على ظروف وملابسات الحادثة المميتة، في إطار البحث الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة.

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