طنجة..عدادات مؤقتة للكهرباء (بروفيزوار) بتجزئة سكنية تُسائل “أمانديس”

2023-08-06 / 21:43
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هبة بريس – طنجة

كشفت معطيات توصلت بها “هبة بريس” ، عن وجود علامات استفهام كبرى بخصوص استمرار تزويد عدد من المنازل بتجزئة البحيرة بطنجة بعدادات كهرباء مؤقتة ( بروفيزوار) رغم انقضاء المدة الزمنية المحددة في سنة .

وبحسب مصادر الموقع ،فان التجزئة المذكورة الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة العوامة وتقاطع مع جماعتي اجزناية وبني مكادة، بها مايفوق 35 عدادا كهربائيا مؤقتا, لمدة تزيد عن السنة في وقت كان مفروض فيه أن يتم المرور الى الايصال النهائي والذي يستوجب بدوره الحصول على شواهد ادارية من الجماعة الترابية التي تتبع لها هذه التجزئة السكنية .

وتطرح عدة تساؤلات بخصوص ماتحدثت عنه مصادر متطابقة عن مراسلات من طرف جماعة العوامة للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة ( أمانديس )، حول وجود عدد من المنازل بالتجزئة المذكورة المزودة بالكهرباء المؤقت رغم عدم سلكهم للمسطرة الادارية عبر جماعة العوامة.

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