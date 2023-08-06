الملك محمد السادس يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

هبة بريس_ وم ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نيابة عن سمو ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، السيد خالد بن عبد الرحمن العيسى، خلال استقباله اليوم الأحد بالرياض، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.

وتم خلال هذا الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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