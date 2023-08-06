شواطئ كابونيغرو….استهثار منقذي السباحة يهدد حياة المصطافين

هبة بريس: المضيق

بشواطئ كابونيكرو التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، هنا تجذب المياه الزرقاء الصافية والرمال الذهبية الناصعة هواة البحر والرياضة، فيُقبلون عليها رفقة عائلاتهم وصغارهم قاطعين كيلومترات عدة حاملين معهم آمال كبيرة من مدنهم، لعلها تتترجم إلى ذكريات جميلة تبقى مع مرور الزمن خالدة وراسخة في أذهانهم…، لكن ما تعرفه هذه الشواطئ من فوضى الاحتلال وارغام المصطافين على كراء المظلات الشمسية، ناهيك عن استهثار بعض منقذي السباحة الغائبين الحاضرين، كلها مشاهد وصور تسيء لجمالية هذا المنتجع الرائع، كما تهدد حياة مصطافيه ممن لم يتقنوا فن السباحة، وتسقطهم في شباك الغرق.

وقد تابعت هبة بريس زوال أمس السبت، شابين هرعا إلى انقاذ ثلاثة فتيات كن قد طلبن الاستعانة وأطلقن نداء الاستغاثة وهن تصارعن الامواج، شابان كانا في منتهى التدخل البطولي في غياب منقذي السباحة بعين المكان، اذ أن البعض منهم” منقذي السباحة” تراهم منهمكين في تصفح هواتفهم النقالة، أو عيونهم ترصد تحركات الفتيات لمعاكستهن، فيما آخرون يشاركون أصحاب كراء المظلات الشمسية في عمليات تثبيتها وتضييق المساحة بين مظلة ومظلة دون ترك موطئ قدم لباقي المصطافين ممن يحملون معهم مظلاتهم الشمسية..

ويشار أن شواطئ المنطقة تتحول مع كل صيف إلى نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام، وهو ما يرفع من منسوب حركة السير والجولان بكافة الشوارع والأزقة، يبلغ معها الأمر مبلغ عدم وجود أمكنة لركن السيارات، وهنا، لابد أن نشير إلى الدور الريادي والمحوري الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن وأمان المواطنين، وخاصة تدخلات عناصر شرطة المرور المتواصلة لتسهيل حركة السير تجنبا لوقوع الحوادث…

في الجانب الآخر، تقوم عناصر من القوات المساعدة بدوريات على طول الكورنيش ” المضيق”، وفي الجهة الأخرى، يقف عمال النظافة الساهرين على تنظيف المكان وجعله في أبهى حلة، يشتغلون ليل نهار….لمثل هؤلاء الشرفاء….نقف وقفة احترام وتقدير….ونقول لبعض منقذي السباحة، رجاء اعملوا على حماية الأرواح فهي أمانة لديكم…ولأصحاب المظلات الشمسية المحتلين للرمال…اتقوا الله في أنفسكم…فرمال الشواطئ مِلْكٌ عام وليس رهينة بأيديكم..

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