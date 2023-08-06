في الأسبوع الأول من عرضها ”مرجانة” تضع مغني الراب ” سبعتون على قائمة “الطوندونس”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حققت أغنية ” مرجانة ” في الأسبوع الأول من عرضها على ” اليوتوب ” الطوندونس، بعدما تجاوزت حجم مشاهدة فاق مليون 400 الف مشاهدة .

تمكن مغني الراب عبد العليم بن رابح المعروف في الوسط الفني بلقب “سبعتون” من إحتلال المرتبة الاولى، عبر أغنيته الجديدة التي طرحها

عبر قناته الرسمية بموقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

وفي هذا العمل، يُغني “سبعتون” لأول مرة في مسيرته الفنية عن الحب والغرام، بعيدا عن المواضيع الاجتماعية التي طبعت جل أعماله الفنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0