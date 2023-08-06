فضيحة جنسية تجر ” إمام”مسجد بشتوكة الى السجن

2023-08-06 / 11:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أودعت النيابة العامة بجنايات أكادير ، يوم أمس السبت ” إمام ” مسجد، السجن المدني بأيت ملول، بعد توجيه تهمة هتك عرض قاصرين.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الإمام كان يشتغل بأحد مساجد الجماعة الترابية بلفاع بإقليم أشتوكة، قبل أن تتوجه أحد أسر طفلين قاصرين ، بشكاية الى النيابة العامة ، والتي امرت بالاستماع المتهم، قبل أن يتم ايداعه السجن عشية أمس السبت .

المشتبه فيه، يبلغ من العمر 62 سنة والمتزوج والأب لأربعة أبناء، كان إمام للناس، قبل أن تكتشف إحدى الاسر بالمنطقة آثار اعتداء جنسي على طفليها ( طفل 12 سنة وطفلة 7 سنوات) بعد ان خضعا لخبرة طبية أثبتت وجود اعتداء.

وخلفت هذه الفضيحة المدوية موجة من الإستنكار من طرف ساكنة الدوار الذين تفاجأوا من هول الصدمة التي خلفتها هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. كثر الحذيث مؤخرا عن هذه الظاهرة الوحشية والخبيثة التي أصبحت تطفو فوق السطح نجد اطفالا قاصرين يتعرضون لاعتداءات جنسية من طرف امام مسجد او ما يسمى بالفقيه وذلك راجع للنية الحسنة عند الاباء والثقة العمياء الزاىدة على الحد تجاه بعض الأئمة فنصيحة لكل الاباء و الأمهات عليهم متابعة ابناىهم ومراقبتهم ومساءلاتهم عن احوالهم من حين لآخر لان الاطفال الصغار لا يدركون ابعاد خطورة ذلك على مسار حياتهم

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