فضيحة جنسية تجر ” إمام”مسجد بشتوكة الى السجن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بجنايات أكادير ، يوم أمس السبت ” إمام ” مسجد، السجن المدني بأيت ملول، بعد توجيه تهمة هتك عرض قاصرين.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الإمام كان يشتغل بأحد مساجد الجماعة الترابية بلفاع بإقليم أشتوكة، قبل أن تتوجه أحد أسر طفلين قاصرين ، بشكاية الى النيابة العامة ، والتي امرت بالاستماع المتهم، قبل أن يتم ايداعه السجن عشية أمس السبت .

المشتبه فيه، يبلغ من العمر 62 سنة والمتزوج والأب لأربعة أبناء، كان إمام للناس، قبل أن تكتشف إحدى الاسر بالمنطقة آثار اعتداء جنسي على طفليها ( طفل 12 سنة وطفلة 7 سنوات) بعد ان خضعا لخبرة طبية أثبتت وجود اعتداء.

وخلفت هذه الفضيحة المدوية موجة من الإستنكار من طرف ساكنة الدوار الذين تفاجأوا من هول الصدمة التي خلفتها هذه القضية.

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