صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس ” أن مرتزقة البوليساريو وحاضنتها نظام الجزائر ، قد تلقوا صفعة دبلوماسية جديدة ، بعدما قاطع عدد من ممثلين دبلوماسيين لعدد من الدول ، أشغال الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو في نسختها 11 المنظمة بولاية بومرداس الجزائرية، في الفترة ما بين 2 غشت وإلى غاية 14 من نفس الشهر.

و كشفت نفس المصادر ، أن أغلب سفراء الدول المعتمدة بالجزائر ، قد غابت عن حفل إفتتاح أشغال الجامعة الصيفية والتي تسعى من خلالها ” البوليساريو” الترويج لأطروحتها من نزاع الصحراء بحضور تمثيليات الدبلوماسية للدول.

ويأتي عزوف التمثيليات الدبلوماسية الأفريقية والغربية عن حضور أشغال الجامعة في سياق الإعراض عن المشاركة في أحداث لا قيمة لها بالنسبة للتمثيليات الدبلوماسية، التي تعتبر حضور افتتاح الجامعة الصيفية بمثابة تزكية لخطاب الكراهية ضد المغرب، لاسيما من خلال الترويج لـ”الحرب الوهمية”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد وجهت دعوات رسمية لكل وسائل إعلام نظام العسكر، قصد تغطية أشغال الجامعة ومنحها حيزا مهما ضمن منشوراتها وصفحاتها.

في حين تتواصل أصوات من الجزائر، تطالب عدم صرف أموال الشعب على مرتزقة ” البوليساريو” والصراع المفتعل، والاشتغال على توحيد الشعوب المغاربية من أجل بناء مستقبل، خصوصا بعدما جدد المغرب دعوته الجارة الجزائر الى فتح الحدود في إطار مبادرة الملك محمد السادس( اليد الممدودة) والتي تفاعل معها الشعب الجزائري بشكل ترحيبي، في حين إستمر ” الكابرانات” الى إستمرار عدوانيتهم تجاه المغاربة .

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