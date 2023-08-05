النيران الصديقة تُؤهل اليابان على حساب النرويج

2023-08-05 / 23:27
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هبة بريس_ الرباط

أزاح المنتخب الياباني النسوي نظيره النرويجي، متأهلا بذلك إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات المقامة حاليا باستراليا، وذلك بانتصار مستحق (3-1) في مباراة جمعتهما اليوم السبت برسم ثمن النهائي.

وقد منحت اللاعبة “إينغريد سيرستاد إينغن” هدف التقدّم لليابان بنيران صديقة في الدقيقة 15، ولم يتأخر الرد كثيرا حتى جاء هدف التعادل في الدقيقة 20 برأسية  محكمة للاعبة اليبانية “غورو ريتن”.

الحماس لم يتوقف هنا، بل واصل المنتخب الياباني هجومه والذي توج بهدف  المدافعة اليابانية “ريسا شيميزو” في الدقيقة 50، قبل أن تختم اللاعبة اليابانية “ميازاوا” بهدف ثالث أوقف زحف المنتخب النرويجي في الدقيقة 81 وأخرجه من دائرة المنافسة الكروية النسوية.

 

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