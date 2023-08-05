في أول رد له…حزب عمران خان يصف الحكم بالمسيّس

هبة بريس_ الوكالات

هبة بريس_ وكالات

في أول رد له على الحكم الصادر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وصف نائب رئيس حزب الانصاف الباكستاني “شاه محمود قريشي”، الحكم سجن عمران ثلاث سنوات بالمسيّس، وهو حكم مقرر سلفا ، وهو أمر كان متوقعا بالفعل على حد تعبير المتحدث.

وأكد ذات المتحدث أن الحزب لن يسكت، وسيستخدم حقه في الاعتراض على الحكم واستئنافه في القضاء بكل الوسائل القانونية.

هذا وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالحكم غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته. ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.

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