في أول خروج لها..شرين عبد الوهاب تفند إشاعة انتحارها

2023-08-05 / 21:00
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القسم الفني: هبة بريس

استعانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بكل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حقيقة إقدامها على الانتحار، حيث أصدرت بلاغا إعلاميا أكدت فيه أنها متواجدة حالياً في الساحل الشمالي برفقة ابنتيها مريم وهنا وزوجها حسام حبيب ولا يشغلها إلا الاهتمام بفنها والتخطيط بدقة لأعمالها القادمة.

وقالت شرين عبر ذات البلاغ:” تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

وتداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول إقدام النجمة شيرين عبد الوهاب على الانتحار من خلال تناولها بعض الأقراص، وهو الخبر الذى نفته شيرين، مؤكدة أنها تعاقدت على إحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة على “شيرين”، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء زعمت وفاتها.

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