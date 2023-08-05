شواطئ المضيق واحتلال رمالها.. عندما تُناقض العبارات أرض الواقع

هبة بريس_ المضيق

وأنت تلج رمال شواطئ رمال عمالة المضيق الفنيدق الخلابة، تُقابلك في الوهلة الأولى “يافظة عليها عبارات مكان مخصص للعموم…شمسيات للعموم”، تأخذك الغبطة والفرحة وتسارعُ الخطى لحجز المكان، لكن سرعان ما تتناقض العبارات وأرض الواقع، حين يقف عليك مراهقون وشباب “عمُّو خاص باراصول.. لا هاذوك راهم تاهم بالفلوس…هذيك راه غير مجرد هضرة…” علما أن السلطات المحلية جهزت المكان بمجموعة من المظلات بطابع المجانية مصنوعة من القش، إلا أن أصحاب الظاهرة استولوا عليها بعد أن وضعوا كراسي تحتها تحت الطلب بأثمنة تتراوح فيها قيمة المظلات الشمسية مابين 30 درهم و40 درهم، ويتراوح فيها ثمن الكرسي الواحد 10 دراهم.

عبارات لربما تكون قاسية على زوار المنطقة الذين اختاروا المنطقة لقضاء عطلتهم الصيفية، وكلهم أمل أن يكون الوضع هنا بشواطئ الشمال أحسن بكثير وأرقى مقارنة بنظيراتها بمدن ساحلية أخرى هذه الأخيرة التي استأسدوا فيها أباطرة احتلال الرمال، وعاثوا فيها فسادا ونصبوا مظلاتهم عنوة وبقوة لارغام المصطافين على أداء الفاتورة.

هنا بشواطئ عمالة المضيق الفنيدق، كابونيكرو…هنا الترامي على الرمال في أبهى حلته أمام أعين السلطات والجهات المنتخبة، هنا ظاهرة نصب المظلات الشمسية والكراسي المخصصة للكراء تعود بقوة لتطفو على السطح مما يتطلب من الجهات المختصة التدخل لتحرير هذه الرمال التي تعد ملكا عموميا يستفيد منها المواطنون سواسية دون تمييز ولا تضييق.

وقد عاينت هبة بريس، حجم هذه الظاهرة بشواطئ المضيق وكابونيكرو وغيرها، واستقت آراء العديد من المواطنين الغاضبين الذين استنكروا مثل هاته الممارسات التي جعلت من رمال الشواطئ ملكا خاصا في ملكية المحتلين الذين لم يتركوا أي مكان شاغر للأسر والعائلات لتثبيت مظلاتهم الشمسية، علما أن أفراد هذه الأخيرة قطعوا مسافات طويلة من مدن أخرى للاستمتاع بهذه الأماكن الجميلة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم رهينة في أيادي مراهقين وشباب يرغمونهم على كراء بقع صغيرة فوق الرمال.

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