أمسكوا ألسنتكم عن لاعباتنا فنحن فخورون بهن وليس بكم
لم تكد لاعبات المنتخب المغربي تحققن إنجازهن التاريخي والرياضي والذي هو إنجاز جميع المغاربة ، بتخطيهن عتبة الدور الأول ومرورهن للدور الثاني في كأس العالم للسيدات، حتى انبرت لهن ألسنة تفتي بحرمة رياضتهن، وتبخس جهدهن، بمرجعية فقهية ظنية، وليست دينية قطعية.
والحقيقة أنه لا يمكن قياس كل مناحي الحياة بوجهة نظر فقهية، ووضع كل الحركات والسكنات تحت مجهر الفقه وأقول الفقه وليس الدين، لأننا سنكون كمن يريد قياس الأثقال و المساحات والمسافات بميزان السوائل، كرة القدم رياضة كغيرها من الرياضات، تقوي الجسم، وتنمي العقل والبدن معا، وتنتج بهجة وسرورا، وقد تحولت إلى صناعة ذات ربح وفير، يتفرج عليها الجمهور ليستمتع بلعب مهاري يغازل فيه اللاعب ذكرا كان أو أنثى الكرة ليراوغ أو يمرر أو يتدخل أو يسجل في منافسة لها ضوابطها، وأما الذين يتفرجون من أجل التلصص على السيقان والأفخاد والصدور أنهكتها التمارين والتداريب، فهؤلاء في قلوبهم كما في عيونهم مرض، و هم ممنوعون من مشاهدة حتى الرجال وهم يلعبون.
للذين خرجوا يصيحون و يولولون أن لعب المرأة لكرة القدم حرام، نقول لهم دعوا الفتيات يمرحن ويلعبن ويحققن أشياء جميلة مفرحة تقوم على التنافس والمثابرة والمجابهة الشريفة فوق الملعب وأمام العالم، ليثبتن لهذا العالم أن المرأة يمكنها أن تكون مسلمة وبطلة في ذات الآن، وأن المرأة المسلمة من حقها أن تكون قوية ومنافسة شرسة بين قريناتها من العالم كله، فالفتيات لسن في مرقص خليع والذي هو حرام على الرجال والنساء على حد سواء، إذا قالت لكم كتب بني أمية وبني العباس أن ما يقمن به هو حرام، فاهنؤوا بكتبكم وبعلمكم، ولا تقربوا مبارياتهن ولا تشاهدوها، فقط أمسكوا عنكم ألسنة السوء في التقول في شابات صغيرات متحمسات، إنهن لسن بناتكم ولا أخواتكم حتى تتحرك فيكم نعرة غيرة مزيفة تخفي خلفها حسدا وضغينة لمن تعتبروهن إيماء يخرجن عن الطوع رويدا رويدا، وما دام لا يروقكم ما هن فاعلات، فلماذا تشغلون أنفسكم بهن وبلعبهن فاهجروا مبارياتهن…أم أنكم تغتنمون الحدث لحصد مزيد من بدع الإعجابات لتجمعوا بها مالا لبدا من اليوتوب خارج رقابة الضريبة وربما حتى عن عين الزكاة، أم أنكم تستشعرون بوار خطابكم فجريتم خلف سير الفتيات تلعنونهن لعنا، فخلاصة القول أن قولكم لا يزيدكم سوى عزلة، وأن استدعائكم لأقوال شاذة تعود للأمويين والعباسيين لا يصنفكم سوى في خانة الثرثارين آكلي لحم لاعبات منهن المتزوجة وربة الأسرة ومنهن ذات الأبوين السعيدين بحسن تربيتها تربية تقوم على المواظبة والكد، وأكل اللقمة بعرق الجبين وليس بالقعود قبالة كاميرات الهواتف والحواسيب للتحريض والكراهية والتنغيص على الناس، ونشر وجهات النظر البالية المتخالف حولها منذ الأزل.
نحن فخورون بلاعباتنا اللواتي هن بناتنا وشقيقاتنا، ممتنون لهن، ونشكرهن ونشكر البطون التي أنجبتهن ليقدن مسيرة تصحيح الأعطاب والأغلاط والخطايا التي الصقتم بالمرأة منذ أن انقلبتم على شرع الله وأقمتم شرعكم الذي يجعل الرجل سيدا سائدا مسيطرا مهيمنا وأما أمه وأخته وزوجته وابنته وغيرهن من النساء فهن في نظره مجرد كويكبات صغيرة تدور في فلك كوكبكم الرجالي الأعظم.
55 تعليقات
انت ديوث
قال تعالى ” وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ” [الأنعام : 120]
الرياضة من حق الجميع رجال ونساء والمجتمع الدولي يفرض قانونه على الجميع ومن اراد الفرجة فليتفرج في اللعبة كرياضة ومن اراد الزندقة فليذهب الى دور الدعارة ولاعبات الكرة من حقهن علينا ان نشجعهن باحترام المبادئ الاسلامية وغض البصر ما يهمنا هو الرياضة وليس عورات النساء مقالك جيد والدين ليس بالتملق والعزلة عن العالم المعاصر وللضرورة احكام والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فمن الضروري مسايرة العالم واخذ المكانة اللائقة بالمغر وسط الشعوب وقد اكسبتنا الرياضة مالم نكسبه لا من الدين ولا من غير الدين تحياتي
شخصيا انا جد فخور بهدا الفريق النسوي وأشجعه كل تشجيع , لكن لا شأن لي بما يقوله رجال الدين فداك رأيهم وشغلهم إن رأوا الحق في دلك مالم يخرج من إطار النصح الديني واحترام يليق بالاداب العامة ويليق بهؤلاء السيدات المحترمات . متى نرتقي ونتعلم كيف نتحدت بيننا متى؟؟؟؟؟!!!!!
حرام شرخدعا و دينيا و هذا واضح الا للذي يريد ان يغير شرع الله.
اتقي الله
ربنا من سيحاسبنا ولستم أنتم هن مخلوقات خلقها الله وسيحاسبها
إهتموا فقط بثقب دبوركم المتسخة ذو رائحة واد الحار
غريب أمر بعض السفهاء، الفقهي الظني الديني… اتركوكم مع المقالات السياسية والفنية التي أغلبها تافهة لأن سياسيونا وفنانونا أغلبهم تافهين و بعض صحافيونا أتفه والبرهان مقالات موقعكم الموقر. إعلم يا صديقي أنكم لا تجابهون ولا تتحدون فلان أو علان إنما تتحدون الله وسوله. وما دخلكم أصلا ألا تومنون بحرية التعبير ولماذا تضيقونها على الدعاة والعلماء. أمام الله يوم القيامة سينفعك مقالك وأتباعك من من مؤيدي أفكارك.
إذا كان فهمك في الرياضة بهذا المستوى فلا تقحم نفسك في أمور الدين والفقه بل دعه لمن تخصص فيه ولا تتحمل مسؤولية ما لا تستطيع وبهذا نكون في قمة العدل والاعتدال اكتب وتكلم في ما تتقنه وتفهمه ودع عنك مالا علم لك به ولا فهم.
قال الله تعالى:
ولا تقف ماليس لك به علم.
والله لو وقفت أمام قاض منصف وسألك هل لديك علم وفهم في امور الدين لأجبته ب لا..
فلماذا تفتي وتشرع بلا علم.
على الأقل قل:
الرياضة كذا وكذا وفيها كذا وكذا.
من غير اقتحام لقضية حلال أو حرام مادمت جاهلا بذلك.
وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَـٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِنَّ وَیَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰتِ ٱلنِّسَاۤءِۖ وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور ٣١]
اذاثم الانصات لهؤلاء الظلاميين فإن المجتمع سيعود إلى الخلف فهم يعيشون في كبث فكري وجسدي ويعتقدون ان الكل مثلهم انهم انعزاليون
الي عجبني في هاد الكاتب أنه لديه مشكل كبير مع الدين الإسلامي ويدافع عن اللاعبات حتئ يتعرين أكثر
الدين الاسلامي دين تسامح و تطور ماد اصحاب اللحيةًوالسروال القصير بغاو ايرحعو الاسلام متخلف الا كانت الرياضة نساء حرام علاش كاتركب في هاديك الطيارة لي ساقها فتاة و لا ديك طبيبة لي كتعالجك يا بولحية المتطرف
قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إنا مما أدرك الناس من كلام النبوءة إذا لم تستحي ففعل ماشئت
مقال يسيء ويحارب الله ورسوله انتظر يا صاحب المقال عذاب اليم ألم تتوب والله أعلم
من اليوم فصاعدا لن اتفرج في اي مبارة رجال، بل فقط منتخب النسوي فرجة ومتعة
وماذا عن سجود اللاعبات عاريات هل نعتبره من الدين ام من الرياضة…