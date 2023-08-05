أمسكوا ألسنتكم عن لاعباتنا فنحن فخورون بهن وليس بكم
لم تكد لاعبات المنتخب المغربي تحققن إنجازهن التاريخي والرياضي والذي هو إنجاز جميع المغاربة ، بتخطيهن عتبة الدور الأول ومرورهن للدور الثاني في كأس العالم للسيدات، حتى انبرت لهن ألسنة تفتي بحرمة رياضتهن، وتبخس جهدهن، بمرجعية فقهية ظنية، وليست دينية قطعية.
والحقيقة أنه لا يمكن قياس كل مناحي الحياة بوجهة نظر فقهية، ووضع كل الحركات والسكنات تحت مجهر الفقه وأقول الفقه وليس الدين، لأننا سنكون كمن يريد قياس الأثقال و المساحات والمسافات بميزان السوائل، كرة القدم رياضة كغيرها من الرياضات، تقوي الجسم، وتنمي العقل والبدن معا، وتنتج بهجة وسرورا، وقد تحولت إلى صناعة ذات ربح وفير، يتفرج عليها الجمهور ليستمتع بلعب مهاري يغازل فيه اللاعب ذكرا كان أو أنثى الكرة ليراوغ أو يمرر أو يتدخل أو يسجل في منافسة لها ضوابطها، وأما الذين يتفرجون من أجل التلصص على السيقان والأفخاد والصدور أنهكتها التمارين والتداريب، فهؤلاء في قلوبهم كما في عيونهم مرض، و هم ممنوعون من مشاهدة حتى الرجال وهم يلعبون.
للذين خرجوا يصيحون و يولولون أن لعب المرأة لكرة القدم حرام، نقول لهم دعوا الفتيات يمرحن ويلعبن ويحققن أشياء جميلة مفرحة تقوم على التنافس والمثابرة والمجابهة الشريفة فوق الملعب وأمام العالم، ليثبتن لهذا العالم أن المرأة يمكنها أن تكون مسلمة وبطلة في ذات الآن، وأن المرأة المسلمة من حقها أن تكون قوية ومنافسة شرسة بين قريناتها من العالم كله، فالفتيات لسن في مرقص خليع والذي هو حرام على الرجال والنساء على حد سواء، إذا قالت لكم كتب بني أمية وبني العباس أن ما يقمن به هو حرام، فاهنؤوا بكتبكم وبعلمكم، ولا تقربوا مبارياتهن ولا تشاهدوها، فقط أمسكوا عنكم ألسنة السوء في التقول في شابات صغيرات متحمسات، إنهن لسن بناتكم ولا أخواتكم حتى تتحرك فيكم نعرة غيرة مزيفة تخفي خلفها حسدا وضغينة لمن تعتبروهن إيماء يخرجن عن الطوع رويدا رويدا، وما دام لا يروقكم ما هن فاعلات، فلماذا تشغلون أنفسكم بهن وبلعبهن فاهجروا مبارياتهن…أم أنكم تغتنمون الحدث لحصد مزيد من بدع الإعجابات لتجمعوا بها مالا لبدا من اليوتوب خارج رقابة الضريبة وربما حتى عن عين الزكاة، أم أنكم تستشعرون بوار خطابكم فجريتم خلف سير الفتيات تلعنونهن لعنا، فخلاصة القول أن قولكم لا يزيدكم سوى عزلة، وأن استدعائكم لأقوال شاذة تعود للأمويين والعباسيين لا يصنفكم سوى في خانة الثرثارين آكلي لحم لاعبات منهن المتزوجة وربة الأسرة ومنهن ذات الأبوين السعيدين بحسن تربيتها تربية تقوم على المواظبة والكد، وأكل اللقمة بعرق الجبين وليس بالقعود قبالة كاميرات الهواتف والحواسيب للتحريض والكراهية والتنغيص على الناس، ونشر وجهات النظر البالية المتخالف حولها منذ الأزل.
نحن فخورون بلاعباتنا اللواتي هن بناتنا وشقيقاتنا، ممتنون لهن، ونشكرهن ونشكر البطون التي أنجبتهن ليقدن مسيرة تصحيح الأعطاب والأغلاط والخطايا التي الصقتم بالمرأة منذ أن انقلبتم على شرع الله وأقمتم شرعكم الذي يجعل الرجل سيدا سائدا مسيطرا مهيمنا وأما أمه وأخته وزوجته وابنته وغيرهن من النساء فهن في نظره مجرد كويكبات صغيرة تدور في فلك كوكبكم الرجالي الأعظم.
22 تعليقات
اتفق مع صاحب المقال القياس الى غير ذلك نقطة وحيدة وهي غض البصر ما تقول بشأنه
مقال لا يمثل إلا صاحبه، الله يهدينا ويهديه
عندما قررت الدفاع عن اللاعبات بمقالك هذا لماذا لم تفكر في اللاعبة رقم 3 المحجبة أم أنك نسيتها، فهي استثناء أليس كذلك?
كلام علماني فارغ .
رويدك ومهلا وحنانيك ما هذا الخلط وما هذا الهذيان أجزم واقسم اني ولأول مرة في حياتي الذي دخلت عقدها الخامس شخصا يفصل بين الفقه والدين ويخوض فيما لا علم ولا قواعد له به. حقا لقد قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب
من افتاك بهذا ياهذا. مقال مضحك ومؤسف. كل حياتنا نحن المسلمين محكومة بهذا الدين العظيم.
شكرا على الموضوع الهام.
كل من ينتقد اخاواتنا فهو لو يقدم لبلده اي شئ سوى الثرثرة.
ليتك سكتت
صيفط بنتك تبهرنا من على الشاشات و من فوق الملاعب تارة تداعب الكرة وتارة تعانق المدرب وأخرى تنزع لباسها الرياضي
ألف شكر لصاحب المقال و ألف تحية على روحك الوطنية و على غيرتك على الفتاة المغربية و على رد الاعتبار لها
لقد رأيت هدا الصباح ما قاله شيخ مغربي من الشيوخ المتزمتين الذين ينطبق عليهم كل ما جاء في هذا التعليق و قد أغاضني كثيرا ما تفوه به و وجدت في هدا التعليق كل ما كنت أود الرد به على هذا المريض و من شابهه
هناك صراع بين الفقه والدين حسب معطيات عدم لعب الفتيات وجواز الفتيان..
فعلا أن كرة القدم خاصة بالرجال وليس بالنساء..
حسبي الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي من الله فقل يا صاحب المقال ما شئت
نرفض رفضا كليا وقاطعا بحرمة عدم لعب العنصر النسوي في كرة القدم…
كرم القدم لها طعم خاص مع السيدات ومن حقهن التواجد داخل الملاعب ..
نظن أنه ليس هناك نص قرآني صريح بعدم حرمة النساء لقرة القدم ..
نتمنى لهن الفوز ومسيرة موفقة..
إذا أسندت الامور لغير أهلها فانتظر الساعة..
حتى النساء لهن الحق في ممارسة الرياضة وفي ذالك كرة القدم ولكن شريطة عدم إظهار اطراف الجسم ..
اللهم يسر ونتمنى لهن الفوز والتوفيق..
نحن فخورين بلاعباتنا..