ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

هبة بريس _ رياضة

توجت الملاكمة المغربية خديجة المرضي، السبت 5 غشت 2023، بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للملاكمة، التي نظمت في دولة الكاميرون، في الفترة الممتدة ما بين 26 يوليوز و5 غشت 2023.

كما توجت الملاكمة وداد برطال بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 54 كلغ، بعد فوزها، في النزال النهائي، على الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر.

في المقابل توجت بالمدالية الفضية كل من أميمة بلحبيب، رباب شدار.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8