ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

2023-08-05 / 16:30
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هبة بريس _ رياضة

توجت الملاكمة المغربية خديجة المرضي، السبت 5 غشت 2023، بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للملاكمة، التي نظمت في دولة الكاميرون، في الفترة الممتدة ما بين 26 يوليوز و5 غشت 2023.

كما توجت الملاكمة وداد برطال بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 54 كلغ، بعد فوزها، في النزال النهائي، على الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر.

في المقابل توجت بالمدالية الفضية كل من أميمة بلحبيب، رباب شدار.

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‫8 تعليقات

  3. نتمنى لها مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود حتى تصل الى مبتغاها الرياضي في الملاكمة وتحصل على الرتبة الأولى عالمياً

  4. المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مراتب الأولى في الملاكمة وترفع مستويات قياسية .

  6. لقد شرفت المغرب كوجدها أول امرأة عربية إسلامية حصلت على الميدالية الذهبية في الملاكمة ونتمنى لها المزيد..

  7. خبر مفرح للمغاربة بهذا الفوز لخديجة الرياضي بحصولها على الميدالية الذهبية فالف مبروك عليها وعلى الشعب المغربي.

  8. المرأة المغربية شرفت المغرب كوجدها أول امرأة تفوز بالميدالية الذهبية فالف مبروك عليها وعلى الشعب المغربي وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه.

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