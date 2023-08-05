حادثة سير مروعة تودي بحياة شاب فجر العيد
الصورة تعبيرية

مقتل شخصين في حادث سير بشتوكة

2023-08-05 / 22:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلفت حادثة سير على الطريق الرابطة بين ايت ميلك وبيوكرى باقليم أشتوكة ايت باها، مساء أمس الجمعة، مقتل شابين (سائق دراجة تريبورتور ومرافقه) .

الحادث جاء على إثر إصطدام بين دراجة ثلاثية العجلات كان يقودها الضحية ومرافقه وسيارة فلاحية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيق في ملابسات الحادث، في حين رجحت مصادر الجريدة، أن تكون السرعة وعدم إحترام علامات التشوير على الطريق سبب مباشر في الحادث .

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