مطالب بإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بالأجراء

هبة بريس _ بتصرف

أكدت تقارير مؤسسات رسمية حتمية الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد وإنقاذها من خطر الإفلاس، ومن ذلك ما ورد في التقرير الأخير لبنك المغربي، وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز الطاشي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري ويجب الإسراع به، لكن ليس على حساب الأجراء.

ومن معالم هذا الإصلاح، يردف الطاشي ، الجمع بين صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مبرزا أن البداية تتم عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة.

وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقول الطاشي، ففيه إشكال حقيقي على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، كاشفا أن 60 بالمئة من هؤلاء المتقاعدين لهم أقل من 2000 درهم شهرية، واصفا الأمر بالأزمة الحقيقية.

وأشار الطاشي إلى وجود دراسة مهمة أجريت في 2017، تمت بالمقارنة مع العديد من الدول كبلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، وخلصت إلى اقتراح مهم، وهو أن لا يقف مبلغ احتساب أجر التقاعد عند حد 6000 درهم المعمول به حاليا من لدن الصندوق.

واسترسل، وأكدت الدراسة على احتساب التقاعد بناء على النقط، معبرا عن استغرابه لتجاهل الحكومة لهذه الدراسة الهامة، في حين تقول إنها ستقوم بدراسة أخرى، وفي هذا مضيعة للمال والوقت والجهد، يوضح الطاشي.

وقال المتحدث ذاته، إن كل سيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، يجب أن تكون بأفق واضح، وهو توحيد الجميع في صندوق واحد لجميع المغاربة، وأن يكون لهم نفس طريقة احتساب المعاش، بناء على المساهمات والنقط.

وخلص الطاشي إلى التأكيد أن في هذا التوجه معالجة للوضع الحالي، حيث يختلف مبلغ التقاعد بين موظفيْن لهما نفس الراتب، لكن تقاعدهما يختلف جذريا عن بعضهما البعض، لأنهما من نظامين مختلفين، وفي هذا ظلم لفئات واسعة من المواطنين._ يقول الطاشي لموقع البيجيدي _

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