كرة القدم…لجنة الأخلاقيات توقف الخاليقي والبورقادي

2023-08-05 / 15:10
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هبة بريس _ رياضة

أعلنت لجنة الأخلاقيات في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف أيوب الخاليقي، اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، ومحمد البورقادي، مدرب نادي وجدة لكرة القدم النسوية.

وقررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف أيوب الخاليقي اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، لمدة سنة نافذة عن ممارسة أي نشاط كروي مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لمحاولته تغليط الغرفة الوطنية لفض النزاعات

كما قررت اللجنة ذاتها توقيف محمد البورقادي، مدرب نادي وجدة لكرة القدم النسوية، لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10000 درهم، لنشره “تدوينات” في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تسئ لسمعة ومصداقية عصبة الشرق الجهوية.

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