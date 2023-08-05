بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء في ربع النهائي

2023-08-05 / 14:55
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هبة بريس _ رياضة

يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، الأحد، مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو، والرجاء البيضاوي اصاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير، سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وحلّ النصر وصيفا للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلبا والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي.

في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

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