بحضور نجوم الفن..انطلاق فعاليات مهرجان محمد البصطاوي للمسرح

2023-08-05 / 14:50
القسم الفني: هبة بريس

انطلقت فعاليات مهرجان محمد البصطاوي للمسرح الإحترافي في دورته الثالثة أمس الجمعة 04 غشت الجاري بمسرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط.

 وعرف حفل الإفتتاح تكريم مجموعة من الفنانين أبرزهم فرح الفاسي، يسار أمغار، الزبير هلال، أسامة البسطاوي وآخرون.

 وعلق الفنان الكوميدي يسار على تكريمه عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: “ثم اليوم تكريمي في مهرجان المرحوم الأسطورة سيدي محمد البسطاوي معلمة وملك وإمبراطور التشخيص رحمة الله عليه”.

وأضاف قائلا:”لي عظيم الشرف أنه صورتي تكون حدا صورته فطروفي غادي يبقى عندي إلى الأبد، شكرا لالة سعاد النجار على هذه الإلتفاتة وعلى هذه المبادرة لي كتفكرنا فأحد رموز الفن في هذا البلد السعيد”.

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