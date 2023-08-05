مول “فرقة” عارض على مدير الاشهار في 2m لأستراليا

هبة بريس _ الرباط

وتتوالى الفضائح في الظهور …فضائح ليس لها من صوت ولا صورة سوى أن القضية فيها ” إن ” و ” أخواتها “..فمن بعد فضيحة ” الصحفيين المزورين ” جاء دور نعرفو كفاش مدير الماركوتينك والاشهار في دوزيم وصل استراليا عوض طاقم صحفي لتغطية انجازات اللبؤات .

القضية وما فيها هي ان السي مدير “ماركوتينك ” معروض من طرف مول برنامج الفرقة واكل شارب ناعس والطيارة على حساب مول ” الفرقة ”

هاد “العراضة” ديال هاد المدير من طرف مول “الفرقة ” عمرو سافر لشي بلاد بدون “سبونسور” فجأة هبط بالمظلة على المغاربة حتى ولا مفروض يشوفوه كل شهر في تلفازة عوض ما يشوفو الممثلين والفنانين في سلسلات وبرامج مؤهلة للشباب …حتى ولينا كانشوفوه غير هو .

هاد العرضة طبعا فيها “إن” …زعما غير مدير الاشهار لي يستاهل العراضة من دون جميع مدراء “دوزيم” .. علاش اسي عبيد ماعرضتيش على مديرة الاخبار مثلا ولا على شي صحفية كاتقدم الاخبار .على الاقل تكون عملتي التفاتة لطاقم صحفي هو الوجه الحقيقي والمثالي للقناة ….!!!

.اما صاحبت هاد الكارثة ولي كرهوها مغاربة فهي انوي صاحبة اثقل شبكة هاتفية في المغرب.

“انوي ” وسي المدير مالقاو مايدعمو بالفلوس غير هاد البرامج الثافهة .. ولكن بغينا نذكروا هذا السيد ان خطاب سيدنا من هنا قدام لي مدارش بيه فراه لحساب تابعو وغادي يخص نعرفو كفاش هاد القناة ثانية كاتعمل هاد البرامج وتفرضهم على عموم الشعب من اموال دافعي ضرائب .

ويخصنا نعرفو واش كاين طلبات عروض ولا غير لي الي جا بسم الله فقط يعرض كيخصو دير شي عراضة ل مدير الاشهار

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