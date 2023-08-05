مول “فرقة” عارض على مدير الاشهار في 2m لأستراليا

2023-08-05 / 13:32
2
هبة بريس _ الرباط

وتتوالى الفضائح في الظهور …فضائح ليس لها من صوت ولا صورة سوى أن القضية فيها ” إن ” و ” أخواتها “..فمن بعد فضيحة ” الصحفيين المزورين ” جاء دور نعرفو كفاش مدير الماركوتينك والاشهار في دوزيم وصل استراليا عوض طاقم صحفي لتغطية انجازات اللبؤات .

القضية وما فيها هي ان السي مدير “ماركوتينك ” معروض من طرف مول برنامج الفرقة واكل شارب ناعس والطيارة على حساب مول ” الفرقة ”

هاد “العراضة” ديال هاد المدير من طرف مول “الفرقة ” عمرو سافر لشي بلاد بدون “سبونسور” فجأة هبط بالمظلة على المغاربة حتى ولا مفروض يشوفوه كل شهر في تلفازة عوض ما يشوفو الممثلين والفنانين في سلسلات وبرامج مؤهلة للشباب …حتى ولينا كانشوفوه غير هو .

هاد العرضة طبعا فيها “إن” …زعما غير مدير الاشهار لي يستاهل العراضة من دون جميع مدراء “دوزيم” .. علاش اسي عبيد ماعرضتيش على مديرة الاخبار مثلا ولا على شي صحفية كاتقدم الاخبار .على الاقل تكون عملتي التفاتة لطاقم صحفي هو الوجه الحقيقي والمثالي للقناة ….!!!

.اما صاحبت هاد الكارثة ولي كرهوها مغاربة فهي انوي صاحبة اثقل شبكة هاتفية في المغرب.

“انوي ” وسي المدير مالقاو مايدعمو بالفلوس غير هاد البرامج الثافهة .. ولكن بغينا نذكروا هذا السيد ان خطاب سيدنا من هنا قدام لي مدارش بيه فراه لحساب تابعو وغادي يخص نعرفو كفاش هاد القناة ثانية كاتعمل هاد البرامج وتفرضهم على عموم الشعب من اموال دافعي ضرائب .

ويخصنا نعرفو واش كاين طلبات عروض ولا غير لي الي جا بسم الله فقط يعرض كيخصو دير شي عراضة ل مدير الاشهار

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

2023-08-05 / 16:30
Photo of غرق قاطرة إثر تصادم مع ناقلة في قناة السويس المصرية

غرق قاطرة إثر تصادم مع ناقلة في قناة السويس…

2023-08-05 / 16:12
Photo of مطالب بإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بالأجراء

مطالب بإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بالأجراء

2023-08-05 / 15:50
Photo of كرة القدم…لجنة الأخلاقيات توقف الخاليقي والبورقادي

كرة القدم…لجنة الأخلاقيات توقف الخاليقي والبورقادي

2023-08-05 / 15:10
Photo of بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء في ربع النهائي

بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء في ربع…

2023-08-05 / 14:55
Photo of 200 ألف شخص يستقبلون البابا فرنسيس في مزار فاطمة بالبرتغال

200 ألف شخص يستقبلون البابا فرنسيس في مزار فاطمة…

2023-08-05 / 14:33
Photo of ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية بـ 6,4 في المائة سنة 2022

ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية بـ 6,4 في المائة…

2023-08-05 / 14:00
Photo of تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى قنطرة .

تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى…

2023-08-05 / 13:23
Photo of تارودانت : توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمين بالسرقة و ” الكريساج”

تارودانت : توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمين بالسرقة…

2023-08-05 / 12:50
Photo of أكادير: توقيف أجنبي بالمطار مبحوث عنه لدى شرطة ” الانتربول”

أكادير: توقيف أجنبي بالمطار مبحوث عنه لدى شرطة ”…

2023-08-05 / 12:31

‫2 تعليقات

  1. أعوذ بالله من قول أنا والله ما كانشوف القناة الثانية بتاتا غير يلا دزت عليها وأنا كانقلب القنوات والسبب معروف

  2. مغرب المكروبات لن يقضي عليها حتى جاڨيل المرة الأرضية كلها. هل ستتابع مصلحة الضرائب هاد مدير الإشهار لان مصاريف العراضة يجب ان تحسب كمداخيل عن تلعمل، ثم كيف ستحسب هذه العراضة قانونيا من طرف إدارة دوزيم حيث يعمل هاد الموظف الشاطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق