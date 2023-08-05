تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى قنطرة .
ع محياوي _ هبة بريس
شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينة تازة و الجماعة الترابية أحد امسيلة زوال اليوم الجمعة 4 غشت الجاري، حادثة
شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينة تازة و الجماعة الترابية أحد امسيلة زوال اليوم الجمعة 4 غشت الجاري، حادثة
سير مميتة إثر سقوط سيارة من النوع الخفيف ” داسيا ” من أعلى قنطرة على بعد كيلومترات من مركز أحد امسيلة.
الحادث خلف 03 قتلى على الفور بعين المكان وإصابة 03 أخرين بجروح خطيرة .
و فور علمهم بالحادث، حلت إلى عين المكان مختلف السلطات بما فيها عناصر الدرك الملكي للقيام بالمتعين، و فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة، في الوقت ذاته تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة والمصابين إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية
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10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة واشفي مصابين.
لا داعي للسرعة نحن في نتظاركم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقدان هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا ضحية هذه الحادثة المؤلمة.
ما هذآ الخبر المحزن التي ذهب ضحيتها هؤلاء الأشخاص التالثة ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة التي فقدت تلاث اشخاص وأصيب ثلاثة آخرون إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم مع الصديقين والشهداء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذه عواقب السرعة المفرطة القاتلة التي خلفت وراءها تلاث وفيات وتلاث مصابين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة والإنتباه واحترام قوانين السير وووووووو وغيرها هم مسبيبون في حوادث السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يارب مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ونطلب السلامة للجميع ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة لهم.