تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى قنطرة .

2023-08-05 / 13:23
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت الطريق الجهوية الرابطة بين مدينة تازة و الجماعة الترابية أحد امسيلة زوال اليوم الجمعة 4 غشت الجاري، حادثة
سير مميتة إثر سقوط سيارة من النوع الخفيف ” داسيا ” من أعلى قنطرة على بعد كيلومترات من مركز أحد امسيلة.

الحادث خلف 03 قتلى على الفور بعين المكان وإصابة 03 أخرين بجروح خطيرة .

و فور علمهم بالحادث، حلت إلى عين المكان مختلف السلطات بما فيها عناصر الدرك الملكي للقيام بالمتعين، و فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة، في الوقت ذاته تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة والمصابين إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية

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