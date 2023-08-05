درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأحد، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 22……….39

– بوعرفة 27………..41

– الحسيمة 22…….33

– تطوان 21………..29

– سبتة المحتلة 20…..28

– مليلية المحتلة 21…..31

– طنجة 24……….35

– القنيطرة 21…….28

– الرباط 22……….27

– الدار البيضاء 21 … 30

– الجديدة 20 ……. 25

– سطات 22 ……. 43

– آسفي 18 ………24

– خريبكة 25 ……… 45

– بني ملال 27 ….. 45

– مراكش 25 ……..43

– مكناس 25 ……..45

– فاس 25 ………..45

– إفران 20 ………..38

– تاونات 29 …………44

– الرشيدية 30 ……44

– ورزازات 27 ……..43

– أكادير 20 ……….26

– الصويرة 18 ………24

– العيون 20 ……….30

– السمارة 20…… 3

– الداخلة 18………25

– أوسرد 23……….37

– لكويرة 21……… 28

– ميدلت 22………

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