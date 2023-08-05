درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد
هبة بريس _ و م ع
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 22……….39
– بوعرفة 27………..41
– الحسيمة 22…….33
– تطوان 21………..29
– سبتة المحتلة 20…..28
– مليلية المحتلة 21…..31
– طنجة 24……….35
– القنيطرة 21…….28
– الرباط 22……….27
– الدار البيضاء 21 … 30
– الجديدة 20 ……. 25
– سطات 22 ……. 43
– آسفي 18 ………24
– خريبكة 25 ……… 45
– بني ملال 27 ….. 45
– مراكش 25 ……..43
– مكناس 25 ……..45
– فاس 25 ………..45
– إفران 20 ………..38
– تاونات 29 …………44
– الرشيدية 30 ……44
– ورزازات 27 ……..43
– أكادير 20 ……….26
– الصويرة 18 ………24
– العيون 20 ……….30
– السمارة 20…… 3
– الداخلة 18………25
– أوسرد 23……….37
– لكويرة 21……… 28
– ميدلت 22………
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