أكادير: توقيف أجنبي بالمطار مبحوث عنه لدى شرطة ” الانتربول”

2023-08-05 / 12:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، يوم أمس الجمعة 04 غشت الجاري، من توقيف مواطن برازيلي يبلغ من العمر 41 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البرازيلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متوجهة إلى أوروبا، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية البرازيلية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي.‎

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البرازيلية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.‎

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق انخراط المصالح الأمنية المغربية في تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا من خلال ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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