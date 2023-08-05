تارودانت : توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمين بالسرقة و ” الكريساج”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بتارودانت، من توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمة بسرقة نقود من أحد المتاجر، كانت كاميرا المحل قد وثقت عملية السرقة، قبل أن تحدد المصالح الأمنية هويتها بعد الاطلاع على الشريط المسجل وتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمها امام انظار النيابة العامة.

وفي سياق مماثل وضعت الشرطة القضائية يدها على شابين متهمين بإعتراض سبيل المارة والتهديد بالسلاح الابيض ” كريساج” وتجريدهم من ممتلكاتهم.

وقد سبق أن تعرض شخص أربعيني الى ” الكريساج” من طرف العنصرين، وقام حينها بإخطار المصالح الأمنية بالمدينة، التي تفاعلت مع شكايته، ليتم توقيف الشابين وحجز مسروقات لديهم الى جانب أسلحة بيضاء، وتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة.

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