هذه كل المناطق المهددة أكثر بحرائق الغابات بالمغرب

هبة بريس

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداء من يوم 05 غشت وإلى غاية يوم 07 غشت 2023، بهدف استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني.

ووفقا للمعطيات العلمية الخاصة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، حددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الأقاليم حسب درجة الخطورة على الشكل التالي:

– خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة اصيلا، شفشاون، افران، وجدة أنكاد، سيدي سليمان وتازة.

ـ خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم فحص انجرة، تطوان، العرائش، الحسيمة، بركان، صفرو، الحوز، تارودانت واكادير ادا اوتنان.

ـ خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم الناضور، وزان، ازيلال، بني ملال، الصويرة، القنيطرة، خنيفرة وتاوريرت

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