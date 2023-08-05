Soccer Football - Champions League - Round of 16 - Second Leg - Manchester City v RB Leipzig - Etihad Stadium, Manchester, Britain - March 14, 2023 Manchester City's Kevin De Bruyne in action with RB Leipzig's Josko Gvardiol REUTERS/Carl Recine

“مانشستر سيتي” يضم غفارديول

2023-08-05 / 11:00
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هبة بريس _ رياضة

أعلن مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، السبت، التعاقد مع الكرواتي يوسكو غفارديول، مدافع لايبزيغ الألماني، لخمس سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية أن غفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو بما يعادل 99 مليون دولار، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام، هاري مغواير، إلى مانشستر يونايتد في عام 2019، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بما كان يعادل وقتها 101.98 مليون دولار، وفقا لوكالة “رويترز”.

وسيصبح غفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب بيب غوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه، ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد بإنكلترا.

وقال غفارديول في بيان “كنت أحلم دائما باللعب في إنكلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه”.

وبرع غفارديول خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم إليه من دينامو زغرب في يوليو 2021، حسب وكالة “فرانس برس”.

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