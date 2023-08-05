كأس العالم للسيدات 2023.. المنتخب الاسباني يتأهل لربع النهاية
هبة بريس _ رياضة
تأهل المنتخب الاسباني لدور ربع نهاية كأس العالم للسيدات، بعد فوزه على نظيره السويسري بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ادن بارك، بأوكلاند (نيوزيلاندا)، برسم دور ثمن النهاية.
وسجل أهداف المنتخب الاسباني كل من أيتانا بونماتي (د5)، و ألبا ريدوندو (د17)، وأيتانا بونماتي (د36)، و لايا كودينا (د45)، وجينيفر هيرموسو (د70)، فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب السويسري بعد أن سجلت الاسبانية لايا كودينا بالخطأ في مرماها في الدقيقة 11.
ويلتقي المنتخب الاسباني في دور ربع النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد المنتخب الهولندي مع نظيره الجنوب افريقي
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11 تعليقات
ألف مبروك لهن..
مبروك للمنتخب الاسباني الشقيق السيدات على تأهلهن الى دور الربع نهائي..
منتخب اسبانيا منتخب قوي ..
مليون مبروك للإسبانيات..
المنتخب الاسباني للسيدات تأهل عكس الرجال الذين هزموا في قطر على نظيره المغربي ..
نكن كل الحب والاحترام المتبادل للشعب الاسباني الشقيق..
تحية تقدير واحترام لهن..
المنتخب الإسباني للسيدات يضرب لهن ألف حساب..
الاسبانيات ستلتقين نضيرتهن الهولنديات..
نتمنى لهن حظ سعيد..
مليون مبروك لكن يا بطلات..