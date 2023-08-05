كأس العالم للسيدات 2023.. المنتخب الاسباني يتأهل لربع النهاية

2023-08-05 / 10:20
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الاسباني لدور ربع نهاية كأس العالم للسيدات، بعد فوزه على نظيره السويسري بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ادن بارك، بأوكلاند (نيوزيلاندا)، برسم دور ثمن النهاية.

وسجل أهداف المنتخب الاسباني كل من أيتانا بونماتي (د5)، و ألبا ريدوندو (د17)، وأيتانا بونماتي (د36)، و لايا كودينا (د45)، وجينيفر هيرموسو (د70)، فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب السويسري بعد أن سجلت الاسبانية لايا كودينا بالخطأ في مرماها في الدقيقة 11.

ويلتقي المنتخب الاسباني في دور ربع النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد المنتخب الهولندي مع نظيره الجنوب افريقي

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  5. المنتخب الاسباني للسيدات تأهل عكس الرجال الذين هزموا في قطر على نظيره المغربي ..

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