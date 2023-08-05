ألعاب القوى الفرنكوفونية بكينشاسا.. المغرب يحرز 13 ميدالية

هبة بريس _ رياضة

استحوذ المغرب على نصيب الأسد من الميداليات ،اليوم الجمعة في كينشاسا، بحصوله على 13 ميدالية منها 8 ذهبية و 4 فضية و 1 برونزية، في مسابقات مختلفة خلال اليوم الأخير من منافسات ألعاب القوى ضمن الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية المقامة بالكونغو الديمقراطية.

وفي نصف الماراطون، فاز المغرب بالذهبية والفضية لدى الإناث، فيما توج لدى الذكور محسن أوطلحة بالفضية.

الأمر ذاته ينطبق على سباق 400 م حواجز حيث فاز المغرب بذهبيتين (ذكورا وإناثا)، وكذلك في سباق التتابع 4×400 م حيث أحرز المغرب المركز الأول.

وفي ما يتعلق بسباق 800 م إناثا، حصد المغرب ذهبية وفضية، وذهبية سباق 3000 م موانع وذهبية 200م للأشخاص في وضعية إعاقة.

ونال المغرب 57 ميدالية منها 22 ذهبية و 16 فضية و 19 برونزية متقدما بفارق كبير على رومانيا في المركز الثاني برصيد 36 ميدالية، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الميداليات.

وتعرف دورة الألعاب الفرنكوفونية الحالية مشاركة حوالي 2500 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة يمثلون 88 بلدا ، من بينها المغرب، الذي يشارك في مختلف الأنواع الرياضية والأنشطة الثقافية التي يتضمنها برنامج هذا الحدث.

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