الكاف” تهنئ سيدات المغرب على التأهل إلى “ثمن كأس العالم للسيدات”

2023-08-05 / 09:38
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هبة بريس _ رياضة

هنأ رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) ، باتريس موتسيبي، منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا على تأهلها التاريخي والمستحق إلى دور ثمن كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا .

ونقلت (الكاف) في بيان على موقعها الرسمي عن موتسيبي قوله إن “الكنفدرالية الإفريقية والدول الأعضاء في الكاف يهنئون منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا على تأهلها التاريخي والمستحق إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا” .

وأكد موتسيبي أن لبؤات الأطلس والنسور الممتازة وبانيانا بانيانا جعلت المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا ، وكذلك بقية القارة الافريقية ، فخورة للغاية بأدائها المتميز وانتصاراتها التي تحققت في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا ، مبرزا أن مستقبل كرة القدم النسوية في القارة الافريقية يعد واعدا “.

وأضافت (الكاف) أن انتصارات ونجاحات المنتخبات النسوية المغربية والنيجيرية والجنوب إفريقية ستساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم النسوية في إفريقيا.

وأعربت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم عن متمنياتها بتحقيق الأفضل لمنتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا في مبارياتها القادمة

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‫10 تعليقات

  5. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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