مرصد حقوقي يدين اعتقال مدون مغربي بسبب مناهضته للتطبيع

هبة بريس _ الرباط

عبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن إدانته لاعتقال المدون المغربي السعيد بوكيوض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وإدانته بالحبس النافذ لخمس سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وقال المرصد في بيان يحمل توقيع رئيسه أحمد ويحمان، ، إنه تلقى باستغراب شديد من الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ببيان حول اعتقال الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض من مطار الدار البيضاء، قبل أسبوع، معربا عن تضامنه مع المدون بوكيوض وأسرته في محنته.

وطالب في هذا الصدد، بإطلاق سراحه فورا وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلة وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية.

وأبرز المصدر ذاته، أن حرية التعبير، ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح، مكفولة، وهي حق من الحقوق الدستورية المحفوظة، ومضامين بيان الفضاء المغربي تؤكد على أنها كذلك، أي أن بوكيوض لم يزد عن التعبير السلمي عن رأيه في التطبيع مع كيان الاحتلال العنصري في فلسطين المحتلة.

وأكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن الشعب المغربي قاطبة، يجمع على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وعلى أن التطبيع مع عدو الشعب الفلسطيني، كيان الاحتلال العنصري، خيانة لكل الشعوب والأمتين العربية والإسلامية.

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