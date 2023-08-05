مرصد حقوقي يدين اعتقال مدون مغربي بسبب مناهضته للتطبيع
عبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن إدانته لاعتقال المدون المغربي السعيد بوكيوض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وإدانته بالحبس النافذ لخمس سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
وقال المرصد في بيان يحمل توقيع رئيسه أحمد ويحمان، ، إنه تلقى باستغراب شديد من الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ببيان حول اعتقال الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض من مطار الدار البيضاء، قبل أسبوع، معربا عن تضامنه مع المدون بوكيوض وأسرته في محنته.
وطالب في هذا الصدد، بإطلاق سراحه فورا وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلة وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته، أن حرية التعبير، ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح، مكفولة، وهي حق من الحقوق الدستورية المحفوظة، ومضامين بيان الفضاء المغربي تؤكد على أنها كذلك، أي أن بوكيوض لم يزد عن التعبير السلمي عن رأيه في التطبيع مع كيان الاحتلال العنصري في فلسطين المحتلة.
وأكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن الشعب المغربي قاطبة، يجمع على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وعلى أن التطبيع مع عدو الشعب الفلسطيني، كيان الاحتلال العنصري، خيانة لكل الشعوب والأمتين العربية والإسلامية.
4 تعليقات
كفى من هذا الكلام الفارغ
إسرائيل دولة ديمقراطية تتعامل معها أعرق ديموقراطيات العالم
نحن مع قرارات عاهل البلاد
قضيتنا الأولى هي الصحراء أما القضية الفلسطينية فقد أصبحت متاجرة للأنظمة لتحقيق الأهداف الشخصية
الحكومة الفلسطينية تقيم علاقات مع البوليساريو و لا تدعم وحدتنا الترابية و تخضع للنظام الجزائري العدو الأول لوحدتنا
ثم تجي نتا يا الفهيم و تقول لا للتطبيع مع قوة دولية اعترفت بسيادة المغرب على صحراءه
صراحة 5 سنين قليلة في حقك
مصالح بلادي أولى لي من كل شيئ. ومن يعارض العلاقات المغربية الإسرائيلية يبقى عميل لأجندة خارجية. نحن مع فليسطين لكن ليس بالشعارات. والتجارة بها.
أين الديمقراطية اين دولة الحق والقانون أين حرية التعبير وحرية الرأي أم أنها حبرعلى ورق وكلام التليفيزيون مادام المدون لم يتكلم ضد توابث البلاد فإن له الحق عن التعبير إن كنا بالفعل في دولة يضمن لنا الدستور ذالك ولكن كل مانسمعه عبارة إشهارات فارغة وإعلانات لنقل للغرب بأننا ديمقراطيين ولكن الحقيقة غير ذالك