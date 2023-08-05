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طقس السبت ..ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة

2023-08-05 / 08:59
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار مع وجود شركي بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والأطلسين الكبير والمتوسط، بينما سيكون حرا نسبيا بالمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد وسهول المحيط الأطلسي.

وستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، مع ظهور سحب منخفضة كثيفة حيث يحتمل أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة بكل من الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية وذلك خلال الليلة الموالية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية بمنطقة طنجة وقوية نوعا ما بكل من السايس والجنوب الشرقي والأطلس الكبير. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية.

وستكون ما بين 19 و 23 درجة بالسهول الداخلية والوسطى ووادي ملوية، وما بين 15 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل

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