البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

هبة بريس

عارضت البرازيل العضو الدائم في مجموعة “بريكس” التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، إنضمام الجزائر إلى المجموعة، وهو ما يرجح أن يكون ” الاعتراض” سببه تعثر الجزائر اقتصاديا وأن نظامها الحاكم ” فاسد” .

وكانت الجزائر قد أعلنت خارجيتها بتقديم طلب رسمي للانضمام لمجموعة “بريكس” التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وكانت روسيا والصين قد رحبتا بانضمام الجزائر، في حين أن دول مترددة في قبول الطلب كجنوب أفريقيا والهند في حين أن دولة البرازيل عبرت عن رفضها .

وعلى ما يبدو فإن نظام الكابرانات بالجزائر، حرك قنواته الدبلوماسية من أجل التوسل للبرازيل بقبول طلب الانضمام الى المجموعة، غير أن المشاكل الداخلية للنظام الجزائري مع شعبه وجيرانه، تعد من أهم الاشكالات التي تواجه الجزائر في الانضمام للمجموعة، كما أن الرئيس تبون لم تحرك مرحلة تسييره أي نمو اقتصادي سوى العيش من عائدات البترول والغاز، وليست هناك اصلاحات اقتصادية يمكن ان تجعل ملفه جاهز.

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