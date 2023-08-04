حكومة ” أخنوش” تعلن 14 يناير رأس السنة الأمازيغية وعطلة مدفوعة الأجر

2023-08-04 / 18:47
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هبة بريس : الرباط

 

أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر يوم 14 يناير من كل سنة، وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة العام المقبل.

وجاء تحديد هذا اليوم ضمن منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2024، تم التأكيد فيه على اعتبار الأمازيغية مكوناً رئيسياً للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في ماي الماضي عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.

وقالت الحكومة إن تنفيذ القرار الملكي سيكرس الطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، كما تعهدت بالرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.

وكان اعتماد رأس السنة الأمازيغية مطلب الحركة الأمازيغية لعقود، وبعد القرار الملكي ساد التساؤل بشأن اليوم الذي سيتم اعتماده، خصوصاً أن هناك اختلافا بين دول شمال إفريقيا فيما يخص تحديد رأس السنة الأمازيغية أيام 12 و13 و14 من شهر يناير الميلادي.

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تعليق واحد

  1. حكومة فاشلة بمعنى الكاليمة حاضين غير الكذوب و هد و الحروف الغريبة و العلم المصطنعة من طرف محند أعراب بسعود و بجاك بنيت في سنة 1966 و 69 و 70 و باركة من التزيف و خلق الفتنة بين المغاربة و الاميية و الكلاخ و الهدر المدرسي و شوف الناس اللي عايشين في الجبال و القرى المنعزلين عن العالم الخارجي و اللي محرومين من كل شيئ من العيش الكريم و هد الحكومة الفاشلة اللي غير تتفكر في السهرات و الحفلات و الشعب تيقاصي مع الغلاء و البطالة و الفقر و الجوع و المرض الله يخد فيهم الحق .

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