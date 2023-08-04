رأس السنة الأمازيغية .. الحكومة تحسم تاريخ العطلة الرسمية

2023-08-04 / 16:49
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هبة بريس _ الرباط

حسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الجدل الذي رافق تحديد تاريخ العطلة الرسمية لرأس السنة الأمازيغية، عبر التأكيد على اعتماد يوم 14 يناير من كل سنة عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر.

وحسب ما جاء في مذكرة توجيهية موجهة إلى أعضاء الحكومة، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.

كما ستعمل الحكومة، وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراءً تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.

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