هاشم البسطاوي ل”دون بيغ”:خلي عليك الدين وأنت لا تمثل الراب”

هبة بريس _ القسم الفني في

اندلعت حرب كلامية خلال الساعات القليلة الماضية بين كل من الرابور “دون بيغ” و الفنان المعتزل هاشم البسطاوي على إثر التدوينات التي يهاجم من خلالها الأخير زملائه الفنانين.

وبعد هجومه على عدد من الفنانين، دخل الرابور المغربي دون بيغ على الخط حيث نشر تدوينة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام جاء فيها :” غا لي اكتاشف الإسلام سيمانة يجي يدير لينا فيها فقيه”.

وبدوره علق البسطاوي عبر ذات المنصة: “أنت باغي تبدا كاتعاير بحال شي شيخة، جري شوية تريني والدين را كبرنا فيه وطمحنا نشدوه ووفقنا الله، وأنت قربتي تحيض في الراب”.

وواصل قائلا: “خلي عليك الدين وأنت لا تمثل لا راب لا فصالة، ونهار شفتك كتمثل عرفتك غتنافس كريمة وساط”.

هذا وقد تباينت آراء المتابعين بين من اعتبر أن من حق البسطاوي الانتقاد و التعبير عن رأيه فيما اعتبر البعض الآخر أنه يجب أن يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما اعتزل المجال الفني.

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