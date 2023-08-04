هاشم البسطاوي ل”دون بيغ”:خلي عليك الدين وأنت لا تمثل الراب”
اندلعت حرب كلامية خلال الساعات القليلة الماضية بين كل من الرابور “دون بيغ” و الفنان المعتزل هاشم البسطاوي على إثر التدوينات التي يهاجم من خلالها الأخير زملائه الفنانين.
وبعد هجومه على عدد من الفنانين، دخل الرابور المغربي دون بيغ على الخط حيث نشر تدوينة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام جاء فيها :” غا لي اكتاشف الإسلام سيمانة يجي يدير لينا فيها فقيه”.
وبدوره علق البسطاوي عبر ذات المنصة: “أنت باغي تبدا كاتعاير بحال شي شيخة، جري شوية تريني والدين را كبرنا فيه وطمحنا نشدوه ووفقنا الله، وأنت قربتي تحيض في الراب”.
وواصل قائلا: “خلي عليك الدين وأنت لا تمثل لا راب لا فصالة، ونهار شفتك كتمثل عرفتك غتنافس كريمة وساط”.
هذا وقد تباينت آراء المتابعين بين من اعتبر أن من حق البسطاوي الانتقاد و التعبير عن رأيه فيما اعتبر البعض الآخر أنه يجب أن يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما اعتزل المجال الفني.
4 تعليقات
هاشم، قل لي بصراحة وبدون بهتان تجار الدين، من يدفعك الى ما أنت عليه؟ وكيف تعيش أو تعتاش وأنت عاطل؟ هل من فلوس الفن بشكل مباشر والفن هو اللي كبرك؟ أم كتجيك شي أموال من شي جهة؟ كن صريحا كما يوصينا ديننا بذلك. يالله
هاذ الضبع بيج بحال الذباب كيجي و يتحط لك فوق الخرية بلا متعرضو صراحة اتفه مخلوق مشى على سطح الأرض لا فصالة لا عقل لا يديك لا يخليك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
هذا البسطاوي راه تيدوز العشية كاملة هو واصحابو في مارينا سلا حاضيين الطراف ديال لعيالات .راه ماعارف والو مسكين فدينو. لو كان عارف كن رماه مور ظهرو.