صورة تعبيرية

انخفاض أسعار الدواجن لمستويات قياسية

2023-08-04 / 14:57
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هبة بريس _ الرباط

بعد نحو 3 أشهر على انطلاق دعم حكومة أخنوش لقطاع الدواجن، عرفت أسعار لحوم الدواجن انخفاضا مشهودا خلال الأسابيع ‏الأخيرة بالأسواق. وهو ما تفاءل به المواطنون، بعدما عانوا مع ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الماضية بسبب عدة عوامل منها ‏تأخر التساقطات والأزمة الروسية الأوكرانية‎..‎

وتراجع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بالتقسيط إلى ما بين 13 أو 14 درهما فقط، بعدما وصل إلى 24 أو 25 ‏درهما، مما خفف العبء عن الأسر الأسر المغربية التي تتخذ من اللحوم البيضاء مادة رئيسية للاستهلاك‎.‎

ويعتبر هذا الانخفاض في الأسعار ثمرة لـ19 عقد-برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، تم توقيعها أمام رئيس ‏الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 4 ماي 2023 بمكناس، باعتبارها محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها ‏أمام الملك محمد السادس أكادير في فبراير 2020‏‎.‎

ومن أجل تحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة في أفق 2030، تعبئ عقود البرامج الـ 19 ميزانية قدرها 110.698 مليار ‏درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية‎.‎

هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية ‏النحل. و15 سلسلة نباتية‎…‎

بالأرقام، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين العقد البرنامج الجديد، 2.02 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم كمساهمة من ‏الفيدرالية البيمهنية للدواجن، و0.62 كمساهمة من الدولة. وسطر جملة من الأهداف، منها الرفع من حجم إنتاج لحوم الدواجن ‏الموجهة للاستهلاك إلى 912 ألف طن والبيض إلى و 7.6 مليار وحدة‎.‎

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‫11 تعليقات

  7. بسبب عدم إقبال متزايد عليه من المناسبات السعيدة الأفراح والمناسبات الأليمة..

  11. ويعتبر هذا الانخفاض في الأسعار ثمرة لـ19 عقد-برنامج بين الدولة والمهنيين ????????????????????????????????????????????????????????????????????? قلوب رحيمة ههههههههههههههههههههههههههههه

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