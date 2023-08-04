انخفاض أسعار الدواجن لمستويات قياسية
بعد نحو 3 أشهر على انطلاق دعم حكومة أخنوش لقطاع الدواجن، عرفت أسعار لحوم الدواجن انخفاضا مشهودا خلال الأسابيع الأخيرة بالأسواق. وهو ما تفاءل به المواطنون، بعدما عانوا مع ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الماضية بسبب عدة عوامل منها تأخر التساقطات والأزمة الروسية الأوكرانية..
وتراجع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بالتقسيط إلى ما بين 13 أو 14 درهما فقط، بعدما وصل إلى 24 أو 25 درهما، مما خفف العبء عن الأسر الأسر المغربية التي تتخذ من اللحوم البيضاء مادة رئيسية للاستهلاك.
ويعتبر هذا الانخفاض في الأسعار ثمرة لـ19 عقد-برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، تم توقيعها أمام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 4 ماي 2023 بمكناس، باعتبارها محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس أكادير في فبراير 2020.
ومن أجل تحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة في أفق 2030، تعبئ عقود البرامج الـ 19 ميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل. و15 سلسلة نباتية…
بالأرقام، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين العقد البرنامج الجديد، 2.02 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية للدواجن، و0.62 كمساهمة من الدولة. وسطر جملة من الأهداف، منها الرفع من حجم إنتاج لحوم الدواجن الموجهة للاستهلاك إلى 912 ألف طن والبيض إلى و 7.6 مليار وحدة.